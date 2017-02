Zenimax (ID Software) VS Facebook (Oculus): $500.000.000 boete

De jury heeft in de zaak Zenimax VS Facebook een uitspraak gedaan. Facebook krijgt een boete van in totaal $500.000.000 opgelegd en gaat tegen de uitspraak in beroep.

Palmer Luckey, een van de oprichters van Oculus heeft de geheimhoudingsovereenkomst geschonden volgens de jury maar Oculus zou geen handelsgeheimen misbruikt hebben. Wel heeft Oculus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Zenimax en heeft John Carmack documenten en programmacode (van het spel Rage) voor eigen winst gebruikt.

De jury acht Oculus, Luckey Palmer, Brendan Iribe (andere oprichter Oculus) en John Carmack schuldig aan auteursrechtschending, echter legt de jury geen boete voor op aan de personen. De inbreuk door Oculus als geheel krijgt een boete van $50 miljoen opgelegd.

Voor het schenden van de geheimhoudingsovereenkomst wordt een boete van $200 miljoen opgelegd.

Het voor eigen winst gebruiken van de documenten en programmacode door John Carmack heeft volgens de jury geleid tot onjuiste verwijzingen van merkrechten van Zenimax door Oculus Luckey Palmer en Brendan Iribe. Zij krijgen hiervoor respectievelijk een boete van $50 miljoen, $50 miljoen en $150 miljoen opgelegd.

Terwijl Facebook aankondigt in hoger beroep te gaan, heeft Zenimax aangekondigd de mogelijkheden voor een gerechtelijk bevel te onderzoeken om Facebook te stoppen nog verder gebruik te maken van de programmacode die Zenimax' auteursrecht schendt. Dit kan dus mogelijk leiden tot een (tijdelijke) stop in de verkoop van Oculus Rift sets.