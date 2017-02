Succesvol judocoach Van der Ham aan de slag in Vlaanderen Boris (borisz) 01-02-2017 20:26 print

Judocoach Mark van de Ham gaat aan de slag in België. De trainer die tot 1 januari nog onder contract stond bij Judobond Nederland wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Vlaamse junioren, zo laat de Vlaamse Judofederatie weten in een persbericht.

Onder leiding van Van der Ham behaalde Anicka van Emden afgelopen zomer olympisch brons in Rio de Janeiro. Dat was de enige medaille voor de Nederlandse judoploeg bij de Zomerspelen in Rio de Janeiro. Ook een jaar eerder, op het WK in 2015, wist Van der Ham met Marhinde Verkerk als enige van de Nederlandse ploeg een medaille te veroveren.

Op Facebook laat Van der Ham het volgende weten. "Na een mooie sportieve periode bij de Judobond Nederland, waarin we vanuit het Rotterdamse vele medailles hebben weten te winnen, heb ik besloten om mijn contract bij Judobond Nederland per 1 januari niet te verlengen. De afgelopen periode ben ik benaderd door de Vlaamse Judo Federatie. Na enkele gesprekken heb ik besloten om hier mijn coach carrière voort te zetten. Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie momenten en samenwerkingen die er toe hebben geleid dat we tot grootse resultaten hebben kunnen komen. In het bijzonder wil ik Anicka, Juul, Roy, Guusje en Marhinde bedanken!!!"

Van der Ham blijft ondanks zijn werkzaamheden voor de Vlaamse Judofederatie ook verbonden als coach bij de Rotterdamde judovereniging Budokan. De pupil van coach Chris de Korte was naast trainer van Van Emden en Verkerk ook de coach van Roy Meyer, Guusje Steenhuis en Juul Franssen.