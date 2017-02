FOK! Wat een weer: droog en wellicht zon

Lichtmis (da's vandaag) donker maakt de boer tot jonker.

Gisteravond/nacht trok er een regengebied langzaam van zuidwest naar noordoost over het land. Deze regen krijgen we vandaag gelukkig niet. Het wordt een heel aardige dag met temperaturen van 9 graden in het zuidwesten tot wel 13 graden in het noordoosten. Hierbij kunnen we regelmatig de zon te zien krijgen. Helaas lopen we in de avond weer kans op regen.

Ook morgen zou het een warme (voor de tijd van het jaar) dag kunnen worden. Het kwik loopt dan nog op tot 10 à 11 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur weer wat terug en als de weerkaarten me niet bedriegen lopen we dit weekend een goede kans op regen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:16 Zon onder: 17:30 Zonkracht: 1 / 1





Een Spaanse Galgo in Den Helder (Foto: DJ Koelkast)

