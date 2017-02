Rhythm and blues-zanger Bobby Freeman overleden dekatophetspek 01-02-2017 04:20 print

De Amerikaanse soul en rhythm and blues-zanger Bobby Freeman is de afgelopen maand op 76-jarige leeftijd overleden. Het overlijden werd bevestigd door een persoon die onlangs nog in contact was geweest met de muzikant. Verdere details over de doodsoorzaak, de exacte datum en de plaats waar de artiest is overleden zijn niet bekendgemaakt. Bobby Freeman was vooral bekend door zijn grote hit 'Do You Wanna dance', een liedje dat later ook zou worden opgenomen door artiesten zoals Cliff Richard, Del Shannon, The Beach Boys, The Mamas & the Papas, John Lennon, Ramones, Jan & Dean, The Queers, Raimundos, Juliana Hatfield en nog vele anderen.

De op 13 juni 1940 in San Francisco geboren Robert Thomas Freeman was één van de eerste toonaangevende rhythm and Blues-artiesten uit die stad. Freeman begon zijn muzikale loopbaan op 14-jarige leeftijd in de groep The Romancers, waarmee hij een tweetal singles uit zou brengen. Nadat Freeman de groep had verlaten richt hij zijn eigen band The Vocaleers op. De muzikant heeft een ontmoeting met een lokale deejay die Freeman vraagt of hij ook eigen nummers heeft geschreven. Freeman liet hem daarop weten dat hij wel wat ideeën voor liedjes in zijn hoofd had en één daarvan was het rock-'n-roll liedje 'Do You Wanna Dance'.

In maart 1958 zou de single verschijnen op het kleine Josie Records. Binnen twee maanden stond de single van Bobby Freeman in de Billboard Top 100 en zou uiteindelijk de vijfde plaats halen. Het liedje 'Do You Wanna Dance' zou daarna in diverse uitvoeringen in de wereldwijde hitlijsten te vinden zijn. Bobby Freeman was te zien in het populaire Amerikaanse muziekprogramma American Bandstand en ging op tournee met artiesten zoals Fats Domino, Jackie Wilson en The Coasters. Ook scoorde de artiest kleine hitjes met singles als 'Betty Lou Got a New Pair of Shoes' en 'Need Your Love'.

In 1960 tekent Freeman een platencontract bij King Records en brengt daar hetzelfde jaar nog de succesvolle single '(I Do The) Shimmy Shimmy' uit. In 1964 neemt Freeman een aantal liedjes op met de jonge producer Sylvester Stewart. Stewart zou later een stuk bekender worden onder de naam Sly Stone. Met Stewart achter de knoppen en schuiven neemt Freeman de single 'C’mon and Swim' op waarmee hij zijn laatste top 5 hit zou scoren. Met latere singles zoals '“I’ll Never Fall in Love Again' en 'Everybody’s Got a Hang Up' zou de muzikant de top 100 niet weten te bereiken. Vanaf de vroege zeventiger jaren trok Freeman zich terug uit de muziekwereld en zou daarna nog maar sporadisch op een podium te vinden zijn.