FOK! Wat een weer: altijd maar dat weer

Een veel te vroege lente

geeft brood zonder krenten.

Goedemorgen! De week is weer doormidden. Vandaag hebben we te kampen met flink wat bewolking helaas. In de middag en avond kan het gaan regenen. Over de temperatuur hoeven we niet te klagen, die ligt in de middag rond de 9 graden in het zuiden van het land. Het noordoosten blijft iets koeler met slechts vijf graden op de teller.

Waait de wind aan het begin van de dag nog uit het zuidoosten, draait hij aan het eind van de dag richting het zuiden. Het waait niet hard, het KNMI geeft het de stempel matig mee.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:20 Zon onder: 17:26 Zonkracht: 1 / 1







Paard, op de foto gezet door ToT (Foto: ToT)

