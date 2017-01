Binnenkort Orang-oetans op datingsite

Het Apeldoornse Dierenpark de Apenheul is benieuwd of orang-oetans, net als mensen, in staat zijn om hun toekomstige wippertje te kiezen puur op basis van uiterlijk. Hiervoor is het dierenpark een onderzoek aan het doen met een touchscreen waarop orang-oetan mevrouw Samboja een lekkere bink kan uitkiezen op de tindersite van het dierenpark.

De kandidaten zijn wel onderworpen aan een keuring, alleen patsers die aan de keuringseisen van het internationale fokprogramma voldoen komen op de orang-oetan-tinder. Doel van het onderzoek is mede om te voorkomen dat er onnodig mannetjes migreren waar de dames dan uiteindelijk toch geen interesse in hebben en dat gewenst nageslacht dan uitblijft.

Proefkonijn Samboja is een puberend vrouwtje dat nu nog wel aan de pil is. Diverse mannen in haar omgeving willen haar namelijk best wel even doen en het is ondoenlijk voor de verzorgers om altijd overal hun hand tussen te houden. Dat Samboja ook nog haar maagdelijkheid op internet gaat verkopen aan de hoogste bieder is dus onwaarschijnlijk.

Er wordt wel rekening gehouden met het feit dat 'what you see' niet altijd is 'what you get'. Indien meneer achteraf toch niet lekker ruikt, een fout karakter heeft, toch geen kinderen wil, er eigenlijk héél anders uitziet dan op de foto en zo voort, migreert hij toch weer terug en mag de volgende zijn geluk beproeven. Het onderzoek naar de apen-emoties gaat vier jaar duren.