MoskeeŽn geschokt door aanslag Quebec 31-01-2017

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft geschokt gereageerd op de bloedige schietpartij in een Canadese moskee. "Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt", aldus het CMO dat gesteggel over de absolute en relatieve aantallen van specifieke groepen opzij schuift.

De organisatie, een samenwerkingsverband van honderden moskeeën, signaleert ook in Nederland 'toenemende angst en bezorgdheid' onder moskeebezoekers. "Het is zeer zorgelijk dat het aantal en de aard van geweldsincidenten en aanslagen tegen moskeeën de laatste tijd aan het toenemen is."

Bij de aanslag in de stad Quebec kwamen zondagavond zeker zes mensen om het leven. Ten minste vijf slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vermeende schutter is aangehouden.



Moskeeën geschokt door aanslag Quebec (Foto: ANP)