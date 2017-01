Polen heeft een databank toegankelijk gemaakt met de namen van zo'n 8500 SS'ers die in het toenmalige Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau werkzaam zijn geweest. De lijst, inclusief foto's en de gerechtelijke vonnissen tegen de SS-functionarissen na de oorlog, is op internet te bekijken. Dat heeft het bureau van de Poolse Nationale Herdenking (IPN) in Krakau maandag bekendgemaakt.

Het gaat om het tot dusver grootste register in zijn soort. Het kwam tot stand in samenwerking met onderzoeker Aleksander Lasik van de universiteit van Bydgoszcz, zei IPN-voorzitter Jaroslaw Szarek. Op termijn zullen nog gegevens uit andere Duitse vernietigingskampen worden toegevoegd.

Szarek omschreef het project als een antwoord op de historisch foute aanduiding 'Pools concentratiekamp'. "We tonen de bezetting en laten zien wie die SS-mannen waren." In Auschwitz en Birkenau werden tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker 1,1 miljoen mensen vermoord.



Polen maakt namen SS'ers Auschwitz bekend (Foto: ANP)