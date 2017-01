Skiër Borsboom in achterhoede super-G op Universiade heywoodu 30-01-2017 22:57 print

Alpineskiër Olaf Borsboom is tijdens de Winteruniversiade in Almaty in de achterhoede geëindigd op de super-G. De 21-jarige Nederlander, namens de TU Eindhoven in Kazakhstan, schopte het tot de 43e plek in een veld waarin zestig deelnemers de finish haalden.

Borsboom's run zag er op het oog in elk geval prima uit, maar daarbij werd hij wel geholpen door zijn twee voorgangers. Taras Kovbasnyuk en Ihor Ham uit Oekraïne gingen zacht gezegd niet bepaald vol vertrouwen naar beneden, waar Borsboom wel een prima run liet zien. De super-G is het minste onderdeel van de Nederlander, die vooral op de reuzenslalom en de slalom betere kansen heeft.

Hij eindigde uiteindelijk op 5,89 seconden van de Italiaan Michelangelo Tentori, die na het goud op de reuzenslalom en super-G twee jaar geleden wederom goud veroverde. Evgenij Pyasik uit Rusland kwam drie honderdsten tekort en moest genoegen nemen met zilver, zijn landgenoot Simon Efimov pakte het brons door net onder de tijd van de Serviër Marko Vukicevic te duiken.

Bij de vrouwen viel na afloop het Russisch volkslied te horen. Elena Yakovishina won de eerste gouden medaille van de 28e Winteruniversiade door de Finse Nea Luukkoo met 0,73 seconden te verslaan. Asa Ando uit Japan moest bijna een seconde toegeven en werd derde. Opvallend was dat drie Iraanse dames op de startlijst stonden, maar geen van hen ging naar beneden. Waarom is niet precies duidelijk, maar aangezien ze als allerlaatsten naar beneden zouden gaan doet het verhaal de rondte dat het parcours een stuk gevaarlijker was dan ze hadden gedacht en dat de toch wat onervaren dames het risico niet wilden nemen. Op de slalom en reuzenslalom volgt een nieuwe kans voor het drietal.

Een samenvatting van de mooie super-G is vanaf 18:45 te zien (Bron: YouTube)