Filmfranchise Resident Evil gaat mijlpaal van miljard dollar halen

Sinds afgelopen vrijdag draait de nieuwste Resident Evil-film, Resident Evil: The Final Chapter, in de Nederlandse bioscopen. Hoewel de recensies tot nu toe niet al te best zijn, zal de filmreeks onvermijdelijk een nieuwe mijlpaal behalen, namelijk een miljard dollar aan opbrengsten.

Volgens website deadline.com hadden de films van Resident Evil voor de release van The Final Chapter al een totaal van 954 miljoen dollar opgebracht. De nieuwste film verscheen in december al in de Japanse bioscopen en bracht daar zo'n 30 miljoen dollar op, wat betekent dat de franchise onvermijdelijk de miljard dollar gaat passeren als gevolg van de westerse bioscoopbezoeken.

Het maakt van Resident Evil de meest succesvolle game-verfilming ooit. Dat is op zich niet zo vreemd, met een totaal van zes films en een toegewijde actrice als Milla Jovovich die voor veel mensen de films al het kijken waard maakt. The Final Chapter is naar alle waarschijnlijkheid de laatste film die we van de iconische horrorreeks gaan zien.

Qua games is het voorlopig nog niet afgelopen: ontwikkelaar Capcom bouwde een gloednieuwe game-engine voor het onlangs uitgekomen Resident Evil 7: Biohazard. Het nieuwe spel van de Japanse ontwikkelaar werd zeer goed ontvangen en zal naar alle waarschijnlijkheid nog veel toekomstige content krijgen.