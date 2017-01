Real Madrid stelt rentree Bale uit Redactie 30-01-2017 21:30 print

Gareth Bale maakt volgende maand nog niet zijn rentree bij Real Madrid. De Welshman moet verder herstellen van een enkelblessure.

Bale liep de blessure eind november op en na de operatie sprak Real Madrid de hoop uit dat hij in februari weer zou kunnen meedoen. De linkspoot heeft de veldtraining inmiddels hervat. Een terugkeer in wedstrijden is echter nog niet aan de orde.

Hoofdcoach Zinédine Zidane bracht dat maandag naar buiten. "Gareth zal iets langer moeten wachten voordat hij weer kan meedoen. Hij staat wel weer op het trainingsveld, dat is een goed teken. Maar we bekijken het stap voor stap en we maken niet te veel haast."

Volgens Spaanse media is Bale begin maart weer van de partij. In dat geval zou hij net op tijd wedstrijdfit zijn voor de return tegen Napoli, in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd is op woensdag 15 februari in de Spaanse hoofdstad.