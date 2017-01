Russische snowboarder faalt op Universiade, Nederlandse dames achterin heywoodu 30-01-2017 19:29 print

De Nederlandse snowboardsters zijn de 28e Winteruniversiade in Almaty, Kazakhstan begonnen zonder in de buurt van de prijzen te komen. Op dag één van de 'Olympische Spelen voor studenten' stond maandag de parallelreuzenslalom op het programma.

In de kwalificaties stond Yvette Heijt er na de eerste van twee runs met een negende plek nog uitstekend voor, maar in de tweede run werd ze gediskwalificeerd. Dana Albers haalde als zestiende en laatste wel de knock-outfase, maar daarin ging het gelijk fout. De Poolse Aleksandra Krol, al jaren een vaste waarde in de World Cup, bleek over twee runs ruimschoots te snel voor Albers. Krol ging uiteindelijk door naar de finale, verloor één seconde in de eerste run, maar wist met een fenomenaal slot het goud van de Oekraïnse Annamari Dancha af te pakken. Karolina Sztokfisz pakte voor Polen het brons.

Bij de mannen werd het een Russische aangelegenheid. Bogdan Bogdanov en Vladislav Shkurikhin haalden de finale, waar het in de eerste run voor beiden al fout ging. Bogdanov haalde de finish niet en zijn landgenoot viel en kwam zonder snowboard over de finish. Hij pakte zijn board, klom terug naar het poortje wat hij gemist had en mocht run twee zo alsnog als eerste starten. Daarin was het goud nagenoeg binnen, tot een meter of vijf en een half bochtje voor de finish. Shkurikhin ging onderuit en Bogdanov kwam er in extremis nog langs. Oleksandr Belinskyy uit Oekraïne veroverde het brons door de Pool Michal Nowaczyk te verslaan.

Vanaf 19:30 is de tweede run van de finale bij de mannen te zien, waarbij Shkurikhin het goud in de allerlaatste meters weggooit (Bron: YouTube)