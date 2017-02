Hond onder luid gelach van brug geworpen sr.Chief 04-02-2017 22:10 print

Honden zijn tot veel dingen in staat, maar vliegen van een brug is er daar niet één van. Daar dacht de eigenaresse van een achtjarige Jack Russell echter anders over. De Amerikaanse wierp het arme beestje over de Blue Heron Boulevard Bridge in River Beach, Florida. De reden: ze was in de veronderstelling dat honden konden vliegen.

Getuigen vertelden de autoriteiten dat zij de vooralsnog onbekende vrouw de hond zagen gooien. Daarbij werd de kleine viervoeter, genaamd BJ, een slordige elf meter de diepte ingeslingerd. Kort hierna landde de hond op een onder de brug gelegen strand. Het beestje overleefde wonderwel, maar het hield wel een poot uit de kom over aan het ongeval.

The Sun Sentinel meldt dat de vrouw vrijwel direct na het werpen van de hond duidelijk hoorbaar lachte, zich uitkleedde en vervolgens het water onder de brug inging.

Een oplettende lifeguard zag het voorval en kwam onmiddellijk in actie, aldus het medium. Hij ontfermde zich direct over de gemankeerde BJ, zo zagen ook omstanders. "Het beestje deed pogingen om te zitten, maar dat lukte niet. Het was verschrikkelijk om het beestje in shock te zien. We moesten wel wegkijken. Het beestje jankte ontzettend", aldus een getuige.

De vrouw is meegenomen door de autoriteiten en wordt dierenmishandeling ten laste gelegd. Daarnaast is ze gedwongen opgenomen in een ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg.



Hond onder luid gelach van brug geworpen (Foto: Getty Images)