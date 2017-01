Verstappen: "Weg met die regels!"

Als het aan Max Verstappen ligt krijgen coureurs in de Formule 1 veel meer vrijheid om gewoon te racen, zonder allerlei gedoe met regeltjes over uitwijken in de remzone en dergelijke zaken. Dat zegt de Nederlandse Red Bull-coureur in gesprek met de Tiroler Tageszeitung.

"Laat mij lekker racen zoals ik dat wil, dan wordt het tenminste echt interessant. Weg met die regels!", klinkt het strijdlustig. De nieuwe eigenaren van de Formule 1, het Amerikaanse Liberty Media, lieten al weten interesse te hebben in een mogelijke versoepeling van de regels. Dit wordt een van de taken van voormalig teambaas Ross Brawn, die op sportief gebied de grote baas is nadat Liberty Media hem de baan gaf. Ook Brawn gaf eerder al aan te willen kijken naar het versoepelen van de regels.

Terwijl het nog een kleine twee maanden duurt tot het seizoen in Australië op gang geschoten wordt is Verstappen zich vooral fysiek goed aan het voorbereiden. "Ik train erg veel om fysiek sterker te worden en daarnaast werk ik veel in de simulator om zo aan de nieuwe auto te wennen en de systemen te leren kennen." Hoe de RN13, de nieuwe bolide van Red Bull, er uit zal gaan zien weet Verstappen al: "Aggressief! Maar meer mag ik er niet over zeggen."

In 2017 zullen er nieuwe regels gelden voor de aerodynamica en het is even afwachten wat de effecten precies gaan zijn. Verstappen verwacht zoals iedereen dat het fysiek zwaar zal worden. "Doordat de bochtensnelheid veel hoger wordt zal het voor de nek en het bovenlichaam ook zwaarder worden en dus trainen we nog meer. Wat de effecten van de nieuwe regels precies zijn moeten we nog ontdekken, maar meer downforce betekent in principe dat inhalen veel moeilijker wordt. De voorvleugel heeft daarom een beetje een V-vorm gekregen", zo tilt hij toch een tipje van de sluier op.