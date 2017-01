Cerberus terug in Mass Effect: Andromeda?

Naar aanleiding van een van de laatste trailers voor Mass Effect: Andromeda zijn er allerlei theorieën ontwikkeld. Degene die de voice-over bij de trailer doet heet Cora Harper. Harper is ook de achternaam van Illusive Man, de leider van Cerberus, Jack Harper.

Er is nog een stuk ‘bewijs’ voor de theorie dat Cerberus een rol speelt in Andromeda. De leider van de Pathfinder is Alec Ryder en in zijn korte biografie staat “Alec werd geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie als middel om de mensheid vooruit te brengen.” Dit is taalgebruik dat we kennen van Jack Harper. Ryder is ook de uitvinder van de Simulated Adaptive Matrix (SAM), een kunstmatige intelligentie dat de bemanning verbindt met de Pathfinder. Producer Michael Gamble was meteen bereid om het vuurtje verder op te stoken.

That's right, folks. AI. Not VI. Wonder how that happened.... — Michael Gamble (@GambleMike) 27 januari 2017

Gamble beantwoordt vervolgens meerdere vragen, maar geeft weinig weg. Er worden nog meer personages geïntroduceerd, er komt een Krogan als romantische optie voor de dames en er zijn weer mini-games. Helaas geen bevestiging dus of Cora en Jack Harper familie van elkaar zijn. Mass Effect: Andromeda komt 23 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).

@DeHoovah you'll find out — Michael Gamble (@GambleMike) 27 januari 2017