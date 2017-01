Meerdere doden bij terroristische aanslag op moskee in Quebec

Bij een terroristische aanslag op een moskee in Quebec zijn de afgelopen nacht minstens vijf doden gevallen. Het nieuws werd door de politie van de Canadese stad Quebec naar buiten gebracht via Twitter. De politie wist een tweetal verdachten aan te houden.

De schietpartij vond rond 20.00 uur plaatselijke tijd plaats. In het Quebec City Islamic Cultural Center waren op het moment van de beschieting zo'n veertig mensen bezig met het avondgebed. Volgens ooggetuigen zou er door drie personen op de moskee zijn geschoten.

Developing tonight: Multiple people have been killed in a shooting at a mosque in Quebec City, Canada https://t.co/IPNNYKvGnO