Meisje geboren met DNA van 3 ouders

Een echtpaar in Oekraïne wat al 10 jaar bezig is om een kind te krijgen is daar door een nieuwe techniek eindelijk in geslaagd. Het lukte wel om de eitjes van de moeder te bevruchten, maar voordat die zich in de baarmoeder konden nestelen, stopten ze met groeien. Dankzij een nieuwe techniek, pronuclear transfer, is het nu wel gelukt.

Bij deze techniek wordt het DNA van 3 ouders (vader, moeder en donor) gecombineerd. Artsen van de Nadiya Clinic in Oekraïne hebben het eitje van de moeder bevrucht met het zaad van de vader. Dit bevruchte eitje werd geïmplanteerd in het eitje van een vrouwelijke donor. Daar kon het uitgroeien tot een embryo, wat vervolgens in de baarmoeder van de moeder werd geplaatst, waar het zich verder kon ontwikkelen.

Deze techniek, pronuclear transfer, kan gebruikt worden bij vrouwen met soortgelijke erfelijke aandoeningen in de mitochondrium, een bestanddeel dat energie voor onze cellen opwekt.