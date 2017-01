Verslag UFC on FOX 23: Shevchenko vs Peña Floris_Stempel 29-01-2017 13:46 print

Een gala zonder al te veel grote namen, maar wat een genot om naar het hoofdprogramma te kijken vannacht. Vier gevechten waarbij de tegenstanders gewoon deden waar ze voor kwamen, knokken.

Shevchenko vs Peña

Julianna Peña wilde zich in deze partij geen zorgen hoeven te maken over de slagkracht van haar tegenstander Valentina Shevchenko. De Amerikaanse ging vanaf de eerste seconde over op het clinchwerk, de tegenstander tegen de kooi drukken en vanuit die dominante positie met stoten, ellebogen en knietjes schade toebrengen. De Russische kickbokser wist Peña echter direct tweemaal knap op de grond te krijgen door dit, ietwat voorspelbare, spel van Peña. Shevchenko had zich duidelijk goed voorbereid op de The Venezuelan Vixen en in de tweede ronde volgde een prachtig aangezette armklem, waarna Peña niets anders kon doen dan afkloppen. Kampioene Amanda Nunes weet wie haar volgende tegenstander is en Shevchenko heeft vannacht laten zien ook op de grond verrassend goed uit de voeten te kunnen.



Hoogtepunten Shevchenko vs Peña (Foto's: Getty)

Arlovski vs Ngannou

Jammer, maar helaas. Arlovski kwam er gewoon niet aan te pas. De eerste uitbraak van de ontzagwekkende Ngannou zorgde er al voor dat Arlovski neerging. Knock-out na anderhalve minuut in de eerste ronde. Ngannou heeft de titel in het zwaargewicht in zicht. Met deze winstpartij stoomt hij de top tien bij de zwaargewichten binnen. Arlovki's vierde achtereenvolgende verliespartij voorspelt niet veel goeds voor zijn toekomst in de UFC. Met dit verlies duikelt hij uit de top tien.

Cerrone vs Masvidal

Een heerlijk staand gevecht, waarbij de twee vechters met prachtige trap- en stoottechnieken elkaar probeerde af te matten. Het linkerdijbeen van Masvidal zag al snel in de eerste ronde aardig rood door de verwoestende low-kicks van Cerrone. Toch was het Masvidal die het gevecht met zijn bokskwaliteiten in zijn voordeel wist te beslissen. Cerrone werd aan het eind van de eerste ronde nog gered door de bel, letterlijk zelfs. Cerrone was praktisch niet meer bij bewustzijn, toen de bel ging om ronde één te beëindigen. De één minuut hersteltijd tot ronde twee was echter veel te kort en na een minuut in ronde twee moest scheidsrechter Herb Dean de partij dan toch beëindigen. Cerrone werd namelijk zwaar neergeslagen, strompelde nog overeind, maar kon zich daarna gewoon niet meer verdedigen tegen de stotenregen van Gamebred. Masvidal lijkt de vechter die in 2017 hoge ogen gaat gooien in deze gewichtsklasse, al leek het publiek niet helemaal tevreden met het verlies van publiekslieveling Cerrone.



Hoogtepunten Cerrone vs Masvidal (Bron: Youtube)

Careces vs Knight

Een gevecht waar het plezier en respect van beide tegenstanders afspatte. Tot driemaal toe gaven beide vechters elkaar in de eerste ronde een high-five om hun wederzijdse waardering aan te geven. Caceres speelde zijn eigen spelletje, niet echt een technisch hoogstaand spelletje, maar toch vermakelijk om te zien. Lichtvoetig danste hij rond Knight, die zijn kans geduldig afwachtte, ondertussen de trappen van Caceres ontwijkend. In de tweede ronde kreeg Knight Caceres precies waar hij hem wilde: met een prachtige judoworp kreeg hij Caceres op de grond. De sterke worstelaar nam direct de dominante positie op de rug van Caceres en probeerde diverse keren om een verwurging aan te zetten, maar Caceres verdedigde prima. Uiteindelijk kon Caceres niets anders doen dan aftikken op de rear-naked-choke van Knight, die alweer de tiende verliespartij van Caceres inluidde.



Hoogtepunten Caceres vs Knight (Foto's: Getty)

Overige uitslagen

Sam Alvey verslaat Nate Marquardt na jurybesluit (29-28 x3)

Raphael Assunção verslaat Aljamain Sterling na jurybesluit (29-28, 28-29, 29-28)

Li Jingliang verslaat Bobby Nash door knock-out (stoten) in ronde twee

Jordan Johnson verslaat Luis Henrique da Silva na jurybesluit (30-27 x3)

Eric Spicely verslaat Alessio Di Chirico na opgave in ronde één (triangle choke)

Marcos Rogerio de Lima verslaat Jeremy Kimball via technisch knock-out (stoten) in ronde één

Alexandre Pantoja verslaat Eric Shelton na jurybesluit (29-28, 28-29, 29-28)

Jason Gonzalez verslaat J.C. Cottrell na opgave in ronde één (D’arce choke)

Valentina Shevchenko, Francis Ngannou, Jorge Masvidal en Jason Knight werden allen nog beloond met het predicaat Performance of the Night, waardoor ze bovenop hun winstbonus nog eens 50.000 dollar op hun bankrekening mogen bijschrijven.