Black Sabbath-toetsenist Geoff Nicholls overleden

De Britse muzikant Geoffrey James Nicholls is gisteren op 68-jarige leeftijd overleden. De uit Birmingham afkomstige artiest, die vooral bekend werd als toetsenist in de band Black Sabbath gedurende de jaren tachtig, verloor een lange strijd tegen longkanker. Het treurige nieuws werd via Twitter bekendgemaakt door zijn voormalige bandgenoot Tony Iommi.

I'm so saddened to hear the loss of one of my dearest and closest

friends Geoff Nicholls.

Nicholls begon zijn muzikale loopbaan in de jaren zestig in de band Johnny Neal and the Starliners. In 1974 is hij één van de oprichters van de NWOBHM-band Bandy Legs. Nadat de band haar naam had veranderd in Quartz volgde er in 1976 een platencontract bij Jet Records. De band ging op tournee als voorprogramma van Black Sabbath en AC/DC en bracht een jaar later hun titelloze debuutplaat uit. Quartz zou in 1976 en 1977 optreden op het Reading Festival en tourde daarna met grote bands zoals Iron Maiden, Saxon, UFO, Gillan en Rush.

In 1979 verlaat Nicholls Quartz om deel uit te gaan maken van de legendarische hardrock band Black Sabbath. Na een blauwe maandag als tweede gitarist in de groep te hebben gespeeld werd Nicholls de vervanger van bassist Geezer Butler. Butler keerde al snel weer terug op zijn oude nest en Nicholls mocht vanaf dat moment plaatsnemen achter zijn keyboards.

In 1980 was Nicholls voor het eerst te horen op het Black Sabbath-album Heaven and Hell en zou vanaf dat moment tot aan het album 13 deel uit maken van de legendarische band rondom Ozzy Osbourne. Nicholls zou Black Sabbath in 2004 verlaten. Tot aan zijn dood maakte Nicholls daarna deel uit van Headless Cross, de band van de voormalige Black Sabbath-zanger Tony Martin.