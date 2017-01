Italiaanse langlaufer verslaat Scandinaviërs met fenomenale eindsprint

Italiaanse langlaufer verslaat ScandinaviŽrs met fenomenale eindsprint heywoodu 29-01-2017 00:38 print

De World Cup langlaufen in het Zweedse Falun is zaterdag geopend met de sprints in vrije stijl. Dat leverde twee prachtige finales op, die pas in de allerlaatste meters beslist werden.

Bij de vrouwen is Maiken Caspersen Falla de absolute koningin van de sprint in vrije stijl. De Noorse is nagenoeg altijd goed voor een plekje bij de beste twee en in Falun was al snel duidelijk dat dat niet anders zou zijn. Toch wist Stina Nilsson, dit seizoen bezig met haar definitieve doorbraak, van geen wijken. De twee vochten een furieuze strijd uit richting de finish en daarin bleek Nilsson de beste. De jonge Zweedse maakte zo nog maar eens duidelijk dat concurrentie van Falla vooral van haar moet komen: na drie zeges vorig seizoen is het de eerste overwinning voor Nilsson op een sprint in vrije stijl van dit seizoen.

De vrouwenfinale (Bron: YouTube)

De Italiaan Federico Pellegrino liet bij de mannen zien waarom hij tussen december 2014 en februari 2016 maar liefst zeven van de acht World Cup-sprints in vrije stijl won. Sindsdien ging het wat minder, maar in Falun was de Italiaan weer helemaal terug. Hij kende een matige laatste bocht en ging pas als vijfde van de zes finalisten het rechte stuk op, maar hij schoot iedereen voorbij en passeerde de Noor Emil Iversen uiteindelijk in de laatste meters om zo zijn eerste zege van het seizoen te pakken.

De mannenfinale (Bron: YouTube)