Prachtige Duitse tweestrijd kenmerkt noordse combinatie Seefeld heywoodu 29-01-2017 00:25 print

De heren in de noordse combinatie zijn dit weekeinde druk bezig in het Oostenrijkse Seefeld, nabij Innsbruck. Daar wordt gestreden om de Seefeld Triple, een relatief jonge competitie bestaande uit drie wedstrijden. Op vrijdag wordt één keer van de schans gesprongen en gaat men vijf kilometer langlaufen, zaterdag is er één sprong en tien kilometer langlaufen, waarna zondag twee sprongen en vijftien kilometer langlaufen volgen.

Twee Duitsers domineren de noordse combinatie dit seizoen: Johannes Rydzek en Eric Frenzel. Vrijwel alle World Cup-wedstrijden werden door één van hen gewonnen en als zij het niet deden was hun landgenoot Fabian Riessle er wel. Vrijdag won Rydzek de eerste wedstrijd in Seefeld al na een prachtige sprint, de eerste keer ooit dat Frenzel in Seefeld verslagen werd.

Zaterdag kwam het weer tot een onderonsje tussen de twee kemphanen. Na het schansspringen ging Rydzek aan de leiding, samen met de ervaren Oostenrijker Bernhard Gruber en de Italiaan Samuel Costa. Frenzel volgde op vier seconden en sloot bij het langlaufen dus al snel aan. De vier bleven erg lang samen, tot het laatste klimmetje. Op exact hetzelfde punt als vrijdag gingen Frenzel en Rydzek er vandoor, maar dit keer leek Frenzel in de eindsprint het voordeel te hebben. Toch kon Rydzek weer langszij komen en net als vrijdag werd het een fantastische eindsprint. Rydzek zegevierde opnieuw, dit keer met 0,1 seconde voorsprong.

Zondag volgt de derde en laatste wedstrijd vanuit Seefeld. Om 11.30 uur begint het schansspringen, waarna het langlaufen om 14.15 uur op weg geschoten wordt.