President Trump van de Verenigde Staten en zijn Russische ambtgenoot Poetin zijn het eens over de noodzaak van het herstel van de economische- en handelsbetrekkingen. Of dat ook betekent dat de Amerikaanse economische sancties tegen Rusland worden opgeheven of zelfs maar verminderd, is niet duidelijk.

Trump en Poetin spraken elkaar zaterdag telefonisch. Voor alles bracht de Rus zijn felicitaties aan zijn collega in Washington over. Maar direct daarna spraken zij over de brandhaarden in de wereld: Syrië, Oekraïne en het Koreaanse schiereiland. Ook het Iraanse nucleaire programma werd besproken.

De presidenten waren het ogenblikkelijk over één ding eens: de noodzakelijke bestrijding van internationale, terroristische organisaties zoals Islamitische Staat vergt directe samenwerking van de Verenigde Staten en Rusland. Dat zal zijn beslag moeten krijgen tijdens een bijeenkomst die de twee leiders op korte termijn willen houden. Washington en Moskou gaan zo'n ontmoeting meteen regelen.

Los van een persoonlijke ontmoeting wil het tweetal elkaar op reguliere basis - waarschijnlijk telefonisch - blijven spreken.



Trump en Poetin zijn het over alles eens (Foto: ANP)