Vrouw pleegt zelfmoord na opsporingsbericht

Een 68-jarige vrouw uit Oldenzaal heeft zelfmoord gepleegd kort nadat er beelden op internet en televisie waren uitgezonden waarop te zien zien was hoe zij een portemonnee stal. Dit voorval gebeurde bij de Xenos in Oldenzaal. Op de beelden was te zien hoe een 78-jarige vrouw haar knip vergat na het afrekenen, en hoe zij hem zich toe-eigende.

De vrouw, zonder strafblad, gaf zichzelf meteen aan bij de politie waarop justitie meteen de beelden van internet en tv haalde. Echter zonder succes, het filmpje werd alleen al op Dumpert een half miljoen keer bekeken. Een dag later pleegde ze zelfmoord. Hoewel het niet duidelijk is of de zelfmoord verband houdt met het tonen van de beelden op internet, heeft de familie van de vrouw een verzoek bij het Openbaar Ministerie gedaan om kritischer te kijken naar het tonen van herkenbare beelden.

Volgens Ernst Pols, een topman van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, zou dit de eerste zelfdoding zijn die in verband zou staan met een opsporingsprogramma. Hij weigert het OM als 'mede-verantwoordelijke' te zien:"Zijn wij verantwoordelijk voor wat er op internet gebeurt? Je kunt zeggen: als wij niet uitzenden, dan kunnen zij er ook niets mee. Ergens houdt onze verantwoordelijkheid en rol op."

Mariëlle Hartman, persofficier van justitie in Almelo, stelt dat altijd alle kanten van een zaak in overweging worden genomen, zo ook de privacy en effecten van het internet. Volgens haar is dat ook in deze zaak gebeurd. Ook na de zelfmoord van de vrouw blijft het OM achter het besluit staan om de beelden uit te zenden. Volgens Hartman was de vrouw geen gelegenheids- of impulsdievegge. Op beelden die niet getoond zijn, is volgens haar te zie hoe de vrouw meerdere kansen heeft gehad om haar fout goed te maken, maar dit niet doet.

Haar beweringen worden tegengesproken door Judith van Erp, criminoloog van beroep. Judith: "Het heeft er schijn van dat heel makkelijk voor het uitzenden van de beelden is gekozen; dan hebben we de zaak maar opgelost. Ik zie hier geen beroepscrimineel aan het werk, ik zie een impulsieve daad. En is het een zwaar delict? Als je weet hoe makkelijk beelden via internet worden verspreid en de gevolgen daarvan, dan lijkt me dit niet de goede manier".