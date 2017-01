FOK! Wat een weer: zachter met regenbuien

Als de schaatsliefhebbers op St. Sulpitus op de schaats staan,

zal het weer in het voorjaar van slag zijn.

Goedemorgen! Ondanks dat Stephan wegens persoonlijke omstandigheden even geen weerberichten plaatst, hier toch een weerbericht van zijn hand.

De kou laten we achter ons en het is voorlopig een heel stuk zachter. Het weerbeeld spreekt echter niet tot de verbeelding. Het was bewolkt, maar droog. Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en af en toe wat zon. Ook kan er wat regen vallen. Mogelijk regent het vanavond even wat harder door en kan er misschien wel 10 mm vallen. Het wordt ongeveer 6 tot 8 graden.

De komende week is het ook niet bijster interessant. Hogedrukgebieden blijven actieve storingen nog een groot deel van de week op afstand houden, zodat er slechts wat zwakkere fronten doorkomen. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. Echt wat actiever weer lijkt zich tegen het einde van de week te manifesteren als depressies een doorbraak proberen te forceren. Mogelijk wakkert de wind dan ook flink aan, en passeren er actievere fronten met kans op even wat stevigere regenval of een fikse bui. De temperaturen lopen hierbij op van 7 tot 10 graden. Is de winter dan voorbij? Moah. Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar voorlopig hoeven we nergens op te rekenen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:24 Zon onder: 17:21 Zonkracht: 1 / 1







Hoop water (Foto: Disbatch)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!

