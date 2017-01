Klaassen: "Ajax heeft beste selectie, dus wij worden kampioen" Redactie 28-01-2017 22:30 print

Ajax staat vijf punten achter op koploper Feyenoord, maar Davy Klaassen verwacht dat zijn club het gat met Feyenoord nog zal dichten. De middenvelder ziet Ajax als titelfavoriet.

Feyenoord heeft dit seizoen nog weinig steekjes laten vallen, waardoor Ajax er al weken niet in slaagt om het gat met de koploper te verkleinen. Klaassen verwacht echter dat de club uit Rotterdam nog punten gaat laten liggen.

De aanvoerder is niet onder de indruk van de concurrenten van Ajax. "Als ik de andere ploegen zie spelen, dan vind ik dat niet erg overtuigend", vertelde Klaassen in gesprek met NUsport. "Ik denk dat wij de beste selectie hebben en dus denk ik dat wij kampioen gaan worden. Maar dat moeten we wel elke week laten zien."

De Ajacied vindt dat Ajax tijdens de beginfase van het seizoen teveel punten heeft laten liggen, waardoor Feyenoord nu een voorsprong te pakken heeft. "Ik denk dat het vooral komt door onze seizoenstart. Het was toen nog niet zo goed zoals het nu is. In de tweede seizoenshelft verwacht ik trouwens niet dat de top drie nog veel punten zal verspelen. Vooral de toppers worden cruciaal", aldus Klaassen.