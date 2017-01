Nederlandse dubbelzege op 1500 meter Berlijn heywoodu 28-01-2017 17:45 print

Tijdens de World Cup schaatsen in Berlijn heeft de 1500 meter bij de dames een Nederlandse dubbelslag opgeleverd. Ireen Wüst was de beste, terwijl alleen Marrit Leenstra echt in de buurt kon blijven.

Wüst reed in de voorlaatste rit tegen Miho Takagi, de Japanse revelatie van het eerste deel van het seizoen. Takagi lijkt haar topvorm wat kwijt te zijn, maar Wüst zette met 1:55,85 een prima tijd neer. Ze dook een halve seconde onder de tijd van Martina Sablikova, waarna het in de slotrit de beurt was aan Leenstra. In een rechtstreeks duel met Heather Bergsma ging de Nederlandse goed van start, maar in de slotronde kon ze het net niet volhouden. Met 1:56,12 kwam Leenstra grofweg een kwart seconde tekort om Wüst te verslaan.

World Cup Berlijn - Uitslag 1500 meter vrouwen