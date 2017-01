Cant verslaat Vos bij WK veldrijden TargaFlorio 28-01-2017 16:43 print

Sanne Cant heeft grote favoriet Marianne Vos verslagen bij het WK veldrijden voor vrouwen. In de eindsprint versloeg de Belgische de zevenvoudig wereldkampioene. Lucinda Brand verloor de sprint voor de derde plaats van Katerina Nash.

Vos, Brand, Cant en de Italiaanse Eva Lechner namen de leiding in de wedstrijd. Op het einde van de derde ronde viel Brand in een verraderlijke afdaling. Op de finishstrook hield Vos in zodat haar landgenote weer aan kon sluiten. Ook de Tsjechische Nash sloot aan.

Uiteindelijk kwamen Vos en Cant samen aan de leiding. In de een-na-laatste ronde maakte Cant een slippertje en verloor de aansluiting met Vos. De zege leek binnen voor de Brabantse maar toen maakte ook zij een foutje met als gevolg problemen met de ketting. Vanaf dat moment was het stuivertje wisselen tussen de twee vrouwen. De Nederlandse en Belgische gingen zij aan zij het asfalt van de finishstrook op. Cant had meer snelheid en won eenvoudig de sprint. Het is voor België de eerste WK-titel ooit bij de vrouwen.

Uitslag

1. Sanne Cant (BEL)

2. Marianne Vos (NED)

3. Katerina Nash (CZE)

4. Lucinda Brand (NED)

5. Maghalie Rochette (CAN)

6. Eva Lechner (ITA)

7. Christine Majerus (LUX)

8. Ellen van Loy (BEL)

9. Nikki Brammeier (GBR)

10. Kaitlin Antonneau (USA)

DNF Sophie de Boer (NED)

DNF Maud Kaptheijns (NED)