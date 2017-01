Serena verslaat Venus en wint 23e Grand Slam-titel heywoodu 28-01-2017 12:04 print

Tennisster Serena Williams heeft voor de zevende keer in haar carrière de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse versloeg in de finale niemand minder dan haar eigen zus Venus.

De zussen begonnen het duel door elkaars opslag achter elkaar te breken. Pas op 2-2 kon Venus voor het eerst haar eigen service houden, maar niet veel later leverde ze die alsnog in en dat leverde Serena de setwinst op. De service ging in het tweede bedrijf wat soepeler voor beide speelsters, maar op 3-3 moest Venus haar opslagbeurt toch afgeven aan haar jongere zus. Die gooide er een lovegame achteraan en een paar minuten later sloeg Venus op matchpoint van Serena de bal buiten, waarmee de finale gedaan was: 6-4, 6-4.

Voor Serena is het inmiddels al de 23e Grand Slam-titel in het enkelspel. Daarmee passeert ze de Duitse Steffi Graf, terwijl het record van de Australische Margaret Court lonkt: 24 stuks.