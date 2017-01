Actrice Barbara Hale overleden

De Amerikaanse actrice Barbara Hale is afgelopen donderdag overleden. Hale overleed op 94-jarige leeftijd in haar woning in Sherman Oaks in Californië. Het droevige nieuws werd bekend gemaakt door haar zoon William Katt.

Hale werd vooral bekend door haar vertolking van het personage Della Street in de misdaadserie Perry Mason. Van 1957 tot 1966 speelde ze de rol in meer dan 260 afleveringen van de populaire reeks. Tussen 1985 en 1995 zou ze in dezelfde hoedanigheid te zien zijn in een dertigtal Perry Mason tv-films.

Ook was Barbara Hale regelmatig op het witte doek te aanschouwen. Zo had ze rollen in klassiekers als The Seventh Victim (1943), The Falcon in Hollywood (1944), The Boy with Green Hair (1948), Lorna Doone (1951), A Lion Is in the Streets (1953), 7th Cavalry (1956), Buckskin (1968), Airport (1970) en The Giant Spider Invasion (1975). In 1978 zou ze haar laatste rol op het witte doek spelen in de speelfilm Big Wednesday.