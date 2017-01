Van Barneveld door op Masters, Van de Pas onderuit heywoodu 28-01-2017 00:46 print

Darter Raymond van Barneveld heeft zich op de Masters geplaatst voor de kwartfinales. Op het eerste majortoernooi na het WK stond de Nederlander tegenover de Engelsman Dave Chisnall, met plek zeven op de wereldranglijst drie plaatsen hoger genoteerd dan Van Barneveld.

Chisnall begon goed aan het duel en kwam al snel op 2-0, maar vervolgens raakte Van Barneveld pas echt op dreef. De Hagenaar won met sterke finishes en goede scores maar liefst zeven legs op rij en kwam dus op 7-2. Een mooie 64-finish zorgde voor de 8-3 en niet veel later kon Barney het met dubbel 16 afmaken: 10-5.

Van Barneveld staat in de kwartfinales tegenover tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Schot, die eerder deze maand zijn wereldtitel in moest leveren bij Michael van Gerwen, kon van een andere Nederlander wél winnen. Benito van de Pas debuteerde op de Masters, maar liep constant achter de feiten aan. Met 109,74 punten gooide Anderson een prachtig gemiddelde en met een finish van 142 maakte hij het op passende wijze af: 10-3.

Ook de tweede kwartfinale is bekend, te beginnen met Phil Taylor. The Power rekende in een prima duel af met Michael Smith, die het tot 5-5 prima bij kon benen. Vanaf dat moment was Taylor echter duidelijk te sterk en met 10-6 was het snel gedaan. Taylor neemt het op tegen Peter Wright, die Ian White met 10-5 nooit serieuze hoop gaf op het bereiken van de laatste acht in Milton Keynes.