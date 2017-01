Zware valpartijen afdaling Garmisch, Ganong stunt met zege heywoodu 28-01-2017 00:34 print

Alpineskiër Travis Ganong heeft de eerste van twee afdalingen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. De Amerikaan pakte zo zijn tweede World Cup-zege ooit, nadat hij in december 2014 al eens de beste was op de afdaling in Santa Caterina. De afdaling in Garmisch-Partenkirchen is de vervangende wedstrijd voor de wedstrijd op de beruchte Lauberhorn in Wengen, die eerder deze maand door weersomstandigheden afgelast moest worden.

Hannes Reichelt zette met startnummer één al gelijk een scherpe tijd neer op de Kandahar 2-piste, maar even later zag hij de Noor Kjetil Jansrud er onderdoor duiken. Ook de Italiaan Peter Fill bleek sneller - maar wel langzamer dan Jansrud - en dus stond de podiumplek voor Reichelt flink op de tocht.

Als elfde mocht de Amerikaan Steven Nyman naar beneden en dat ging niet helemaal goed. De ervaren rot vloog te ver bij één van de sprongen en kon niet meer op de been blijven, waarna hij hard de vangnetten in schoot. Voor Nyman zit het seizoen erop: "Op mijn knie na is alles in orde", schreef de Amerikaan wel, enkele uren nadat hij per helikopter van de piste vervoerd werd.

De zware val van Nyman, die zijn seizoen beëindigde (Bron: YouTube)

Na Nyman was het de beurt aan Ganong, die door de lange pauze uiteraard meegekregen had wat er gebeurd was. Toch liet hij zich er niet van weerhouden een toprun neer te zetten en hij dook zomaar 0,38 seconden onder de tijd van Jansrud. Beat Feuz zette gelijk daarna de vijfde tijd neer, maar verder kwam niemand nog serieus in de buurt.

Toch was het met het spektakel in negatieve zin nog niet afgelopen. Erik Guay ging spectaculair onderuit, maar de Canadees stond weer op en skiedde zelf naar beneden. Dat kon helaas niet gezegd worden van de Fransman Valentin Giraud Moine, vorige week nog goed voor een daverende stunt met de tweede plek in Kitzbühel. Hij ging in Garmisch hard onderuit en schreeuwde het uit van de pijn. Ook Giraud Moine moest met de helikopter vervoerd worden en later bleek dat beide knieeën uit de kom geschoten waren bij de valpartij.

Guay kwam goed weg na deze spectaculaire val (Bron: YouTube)

Giraud Moine kwam er met twee uit de kom geschoten knieeën wat minder lekker vanaf (Bron: YouTube)