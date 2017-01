Taalstrijd dreigt België EK voetbal 2020 te kosten

Taalstrijd dreigt BelgiŽ EK voetbal 2020 te kosten Stefan (sportfreak) 27-01-2017 22:36 print

In 2020 vind het Europees kampioenschap voetbal plaats in diverse steden in Europa. Ook Brussel is één van die steden, maar de bouw van het stadion waar die wedstrijden moeten gaan plaatsvinden levert vertraging op.

Het huidige nationale stadion, het Koning Boudewijn Stadion, is te oud en te klein. Daarom moet er direct naast een nieuw stadion komen maar daar beginnen de problemen. Op die plek, wat nu nog een parkeerplaats is, loopt de grens tussen Brussel, voornamelijk Franstalig, en Vlaanderen. En vooral Vlaamse politici liggen nu dwars.

Vooral de gemeente Grimbergen, waar het stadion moet komen, ligt dwars. Zij vrezen de verkeersdrukte en besloten gisteravond daarom een buurtweg die over de bouwsite loopt, in stand te houden. Daardoor kan er voorlopig niet gebouwd worden. Ook hebben buurtbewoners al honderden bezwaarschriften ingediend. Volgens projectontwikkelaar Ghelamco is het daardoor onmogelijk geworden om voor de zomer met de bouw te beginnen, en daarmee komt het gereed zijn in 2020 in gevaar.

Het werkelijke probleem lijkt dieper te liggen dan een gemeente die zich zorgen maakt over het verkeer. De grens tussen Brussel en Vlaanderen staat ook wel bekend als de taalgrens, en samenwerking tussen die twee kanten levert al sinds mensenheugenis problemen op. "De bouw komt neer op een annexatie van dit stuk Vlaanderen door Brussel", aldus Jean-Paul Windelen van de Vlaams-nationalistische regeringspartij N-VA. "Brussel heeft zijn voorwaarden opgelegd aan de bouw van het stadion. Ze willen er Brussel promoten. Het Nederlands zal niet de voertaal zijn. Wij willen vermijden dat de rand rond Brussel verfranst en verbrusseld."

Politici uit Brussel hebben uiteraard een andere mening. Zo noemt Brussels minister van financiën Guy Vanhengel, drijvende kracht achter het project, de opstelling van de Vlamingen 'kortzichtig en kleingeestig' en gunt Vlaanderen volgens hem de hoofdstad geen nieuw stadion. "De Vlaams-nationalisten willen Brussel een hak zetten. In hun streven naar onafhankelijkheid komt hen dat goed uit."



Deze zomercollumn van de NOS zag het probleem drie jaar geleden al aankomen (Bron: Vimeo/NOS)