Uitslag Willem II - Sparta Rotterdam

Willem II heeft in de Eredivisie op de valreep een zege uit het vuur gesleept. De Tilburgers kwamen telkens op voorsprong tegen Sparta Rotterdam dat tot tweemaal toe een antwoord had. Invaller Haye maakte in blessuretijd de winnende voor de thuisclub die hiermee klimt naar plek elf op de ranglijst met 22 punten uit twintig duels. Sparta is de nummer dertien met achttien punten.