Eerste kennismaking Solberg met nieuwe VW Polo RX TargaFlorio 27-01-2017

Op het rallycross cicruit van Loheac in Frankrijk hebben Petter Solberg en zijn teamgenoot Johan Kristoffersson een eerste test uitgevoerd met de nieuwe Volkswagen Polo RX.

Met de door Volkswagen Motorsport ontwikkelde Polo gaan de Noor en Zweed de strijd aan in het FIA World Rallycross Championship. In het WK komt de tegenstand onder andere van de Zweed Mattias Ekström in een Audi S1 en waarschijnlijk Sébastien Loeb in een Peugeot 208.

Eerste test met VW Polo RX in Loheac, Frankrijk (Bron: YouTube)