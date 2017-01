Giro d'Italia niet meer te zien op Sporza of NOS, maar exclusief op Eurosport Boris (borisz) 27-01-2017 19:28 print

Wielerliefhebbers opgelet. De komende edities van de Giro d'Italia zullen niet te zien zijn op Sporza of de NOS, maar exclusief op Eurosport. Dit laat de zender weten in een persbericht.

Geen Renaat Schotte en José de Cauwer meer, maar José Been, Jeroen Vanbelleghem aangevuld met Karsten Kroon en Bobbie Traksel. In een persbericht maakt de sportzender bekend de uitzendrechten te hebben aangekocht van in totaal negentien wedstrijden. Een deel daarvan (o.a. de Ronde van Italië) is vanaf dit jaar in Nederland en België alleen nog exclusief op de Europese sportzender te zien.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia zijn zelfs tot 2020 exclusief in handen van Eurosport. De zender liet weten aan minstens vier uur live-uitzending te maken op iedere koersdag van de Giro. Nieuw in het aanbod van wielerwedstrijden op Eurosport zijn alle wedstrijden van Flanders Classics, voorheen was het alleen de Ronde van Vlaanderen.

Waarschijnlijk zullen ook andere belangrijke Italiaanse wielerkoersen zoals Milano - San Remo en Il Lombardia alleen te zien zijn op Eurosport. Uit het kamp van de NOS en Sporza zijn er nog geen officiele reacties te vinden. Alleen presentator Karl Vannieuwkerke heeft iets van zich laten horen.