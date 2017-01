AZ moet het in de halve finale van de KNVB beker op gaan nemen tegen Cambuur Leeuwarden dat dit toernooi al Ajax en FC Utrecht over de knie legde. De andere halve eindstrijd gaat tussen Sparta Rotterdam en Vitesse, zo heeft loting uitgewezen.

De wedstrijden worden gehouden op 28 februari, 1 maart of 2 maart. In de finale in de Kuip in Rotterdam is de winnaar van het duel AZ-Cambuur de thuisspelende ploeg.