Overwatch heeft 25 miljoen spelers

Overwatch heeft de mijlpaal van 25 miljoen spelers bereikt (en nog steeds staat er niemand bij de payload). Dat heeft blizzard zojuist bekend gemaakt op hun twitter. In juni vorig jaar hadden we nog geschreven dat de game maar liefst 10 miljoen spelers had.

Overwatch is speelbaar op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Momenteel is het Year of the Rooster-evenement aan de gang, waarbij een aantal heroes speciale skins hebben gekregen ter viering van het Chinese nieuwjaar.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!

The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB