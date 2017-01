Vitesse zet slap Feyenoord in beker voet dwars Redactie 27-01-2017 00:12 print

Op papier was het wellicht een uitgemaakte zaak, daar wilde Vitesse niets van weten. In een directe strijd met titelhouder Feyenoord, hebben de Arnhemmers zich via een 2-0 zege verzekerd van de halve finale van de KNVB beker.

Het kostte het Vitesse en Feyenoord moeite om er ook echt een mooie wedstrijd van te maken. Want hoewel de spanning aanwezig was, viel met name de eerste helft behoorlijk tegen. Dat het tempo hoog lag, maakte aan de andere kant ook dat beide ploegen slordig omsprongen met het balbezit. Mislukte acties, simpele passes die verprutst werden.

Kashia en Tighadouini doen het

Pas in het tweede bedrijf gebeurde er iets noemenswaardig. Eerst had Lewis Baker een lastig schot in huis en nadat doelman Brad Jones die poging over zijn eigen achterlijn werkte, werd aanvoerder Guram Kashia bij die corner volledig over het hoofd gezien en hij kopte beheerst raak: 1-0.

Niet veel later veerden de fans van de gastheer opnieuw op toen Vitesse optimaal gebruikmaakte van een voordeelregel. Eerst stuitte invaller Nathan op sluitpost Jones, maar uit die rebound legde Adnane Tighadouini, die overigens ook al de assist had bij de openingstreffer, eenvoudig aan om de voorsprong te vergroten: 2-0.

Het was daarna schrijnend hoe gemakkelijk Vitesse in het vervolg op de been bleef. Ook toen Dirk Kuijt eindelijk binnen de lijnen kwam, bleek Feyenoord opvallend ideeloos. De meeste dreiging ging zelfs nog uit van de equipe van oefenmeester Henk Fräser, maar Vitesse koesterde de voorsprong met name.

Vitesse favoriet voor de titel

Daarmee zit het bekertoernooi er voor de titelhouder op. Met het oog op de competitie is het niet ondenkbaar dat Feyenoord de uitschakeling juist welkom heet. Het zou de vorm tegen Vitesse in ieder geval verklaren. De Arnhemmers mogen het nu in de halve finale proberen. En, zoals gezegd, is die ploeg, samen met AZ, zelfs favoriet voor de beker.