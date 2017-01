Dertigste Grand Slam-finale voor Bryan-broers

De herendubbelspelfinale op de Australian Open gaat tussen twee bijzonder succesvolle dubbelaars en een half-Australisch duo. De Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan hebben zich voor de dertigste keer in hun lange loopbaan geplaatst voor een Grand Slam-finale, terwijl John Peers met de Fin Henri Kontinen de Australische eer hoog probeert te houden.

Het als derde geplaatste duo Bryan/Bryan sloeg zich in de halve finales langs twee Spanjaarden, Pablo Carreño Busta en Guillermo Garcia-Lopez. In de tiebreak in set één waren de broers veel te sterk, waarna ze het snel afmaakten: 7-6 (1), 6-3. Kontinen en Peers versloegen in de halve finales net als in de kwartfinales een volledig Australisch duo. Dit keer eindigde de droom voor het wildcardkoppel Marc Polmans en Andrew Whittington, die Kontinen/Peers met 6-4, 6-4 zagen winnen.

Voor Peers is het de derde Grand Slam-finale, nadat hij in 2015 samen met Jamie Murray de eindstrijd haalde op Wimbledon en de US Open. Die verloren ze allebei, op Wimbledon was dat tegen de Nederlander Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau. Kontinen reikte in Grand Slams nog maar één keer tot de kwartfinale - vorig jaar op Wimbledon, samen met Peers - en zal dus debuteren in een finale. Voor de Bryanbroers wordt het de dertigste Grand Slam-finale, terwijl ze er inmiddels al zestien gewonnen hebben. Dat is al wel weer even geleden: sinds de US Open 2014 konden ze geen beker meer omhoog houden. In Melbourne waren de broers al zes keer de beste, terwijl ze zaterdag voor de tiende keer in de finale staan.