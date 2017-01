Dubbel WK-brons paraskiër Stuut

Paraskiër Jeffrey Stuut heeft in het Italiaanse Tarvisio dubbel brons veroverd op het WK. De 21-jarige Nederlander, sinds een hersenbloeding bij zijn geboorte aan de linkerhelft van zijn lichaam verlamd, komt uit in de staande klasse. Dit seizoen debuteerde Stuut in de World Cup, waar hij in Innerkrems al op het podium stond.

Als eerste stond woensdag de afdaling op het programma op de Italiaanse sneeuw. De Oostenrijker Markus Salcher, paralympisch kampioen op de afdaling en super-G, was daarop de grote favoriet en dat maakte hij volledig waar. Met 1,62 seconden voorsprong op Kirk Schornstein uit Canada pakte Salcher goud, maar vlak achter Schornstein was er brons voor Stuut, op 1,78 tellen van de Oostenrijker.

Donderdag liet Stuut zijn eerste WK-medaille volgen door de tweede, dit keer op de super-G. Ook hier bleek Salcher onverslaanbaar, hoewel het verschil erg klein was. Arthur Bauchet uit Frankrijk pakte op 0,21 seconden zilver en Stuut kon met slechts 0,77 seconden juichen door wederom het brons te pakken. Later op het WK, dat tot en met dinsdag duurt, doet de Nederlander ook nog mee aan de slalom en de reuzenslalom.

Anna Jochemsen, dit seizoen al goed voor World Cup-winst, kon nog niet in de medailles eindigen. Ze was in de afdalingstrainingen in Tarvisio twee keer derde, maar in de wedstrijd kwam ze een ruime seconde tekort om brons te pakken: een vijfde plek viel haar ten deel. Op de super-G moest Jochemsen, net als Stuut uitkomend in de staande klasse, genoegen nemen met plek vier.

Zitskiester Linda van Impelen pakte op de afdaling de vijfde plek, terwijl ze op de super-G de finish niet haalde. De Duitse Anna Schaffelhuber en de Oostenrijkse Claudia Lösch vochten voor de zoveelste keer een prachtig onderling duel uit, wat vooralsnog op 1-1 staat. Schaffelhuber zegevierde op de afdaling, Lösch was op de super-G de beste met telkens slechts een paar tienden verschil.

Bij de mannen kwam de pas 18-jarige zitskiër Niels de Langen op de afdaling tot de vijfde plek, anderhalve seconde van het brons. Jeroen Kampschreur, nog een jaartje jonger, eindigde op de elfde plaats. Floris Meijer haalde de finish niet. Dat lukte hem op de super-G wel en met plek tien was hij er zelfs de beste Nederlander, voor Kampschreur en De Langen, die dertiende en veertiende werden.