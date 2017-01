10 Hells Angels aangehouden in Haarlem

De politie heeft in Haarlem donderdagavond een inval gedaan in het clubhuis van de motorclub Hells Angels. Dat heeft de politie gemeld.

Update 21:40 uur

Alle leden van het Haarlemse Chapter zijn aangehouden aldus de politie in een verklaring. De negen verdachten zijn tussen de 35 en 64 jaar oud en onder andere afkomstig uit Haarlem, Gouda, IJmuiden, Alkmaar, en Leiden. De arrestaties werden verricht in het clubhuis aan de Baljuwslaan, verschilende woningen en de Penitantiare Inrichting in Haarlem. Naast de 9 mannen werd er ook nog een vrouw uit Haarlem aangehouden. Zij zou geen lid van het chapter zijn, maar er wel banden mee onderhouden.

Ook worden er doorzoekingen gedaan in het clubhuis en panden in Zwijndrecht, Gouda, Leiden, Warmond, Alkmaar, Hoofddorp, Velsen-Zuid, IJmuiden, Heerhugowaard en Haarlem. Hierbij zijn medewerkers uit meerdere eenheden en arrondissementen betrokken. Op last van de burgemeester is het clubhuis in Haarlem gesloten. Het Openbaar Ministerie heeft beslag op het pand gelegd.

De politie plaatst nu hekken om het gebied af te zetten rondom de politieactie bij de Hells Angels in #Haarlem. #HellsAngels pic.twitter.com/ddunLSRvjj — Haarlem105 (@Haarlem105) 26 januari 2017





Update 21:23 uur

De Haarlemse Burgemeester Jos Wienen heeft tijdens een raadvergadering aangegeven dat er op meerdere plaatsen huiszoekingen zijn gedaan en dat er arrestaties zijn verricht. Hoeveel mensen er zijn gearresteerd, heeft hij niet gezegd volgens Haarlem Nieuws.

Het schijnt dat er in meerdere plaatsen acties aan de gang zijn. In totaal worden 29 leden van de Hells Angels er van verdacht om zich, in wisselende samenstellingen, schuldig te hebben gemaakt aan diverse misdrijven. De invallen zijn het resultaat van een langdurig en grootschalig onderzoek naar de club.

De politie is bezig met een actie in het clubhuis van de #HellsAngels in Haarlem. Meer informatie volgt. — Politie Haarlem (@POL_Haarlem) 26 januari 2017

Politie doet inval in clubhuis Hells Angels in Haarlem https://t.co/CCz7bnDRb8 pic.twitter.com/wtoiGqUwHM — Haarlems Dagblad (@hdhaarlem) 26 januari 2017