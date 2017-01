Voor de ogen van duizenden toeschouwers is een vliegtuigje verongelukt in de Australische stad Perth. Volgens Australische media kwamen de piloot en een inzittende daardoor om het leven.

Het incident was tijdens de viering van de nationale feestdag Australia Day donderdag. Langs de oevers van de Swan River in Perth waren duizenden mensen samengekomen voor een programma met aan het einde een traditioneel vuurwerk. Tijdens de viering stortte het toestel in het water. Het evenement werd daarna afgelast.

Op beelden op internet is te zien hoe het witte watervliegtuig boven de rivier cirkelt en op een gegeven moment met de neus in het water crasht.



Duizenden zien crash vliegtuigje Perth (Foto: ANP)