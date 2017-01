FOK! Wat een weer: sluierbewolking

Knapt januari niet van de kou,

dan zit men zomers in de rouw.

Mogguh. Vandaag een kort weerbericht, aangezien er niet veel valt te vertellen. Vandaag trekt er wat sluierbewolking over Nederland heen, waar af ten toe de zon doorheen schijnt. De temperaturen lopen uiteen van 3 graden in het noorden, tot lokaal 8 graden in het zuidoosten van het land. De wind is matig en komt uit zuidoostelijke richting.

Na morgen wordt het langzaamaan warmer en belanden we rond begin februari weer in de dubbele cijfers (boven nul) overdag. Fijne vrijdag allemaal!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:27 Zon onder: 17:17 Zonkracht: 1 / 1







Winterse foto in Den Helder (Foto: DJ Koelkast)

