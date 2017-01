Komend weekend WK veldrijden: Battle of Bieles TargaFlorio 26-01-2017 17:32 print

Komende zaterdag en zondag worden in totaal vijf wereldtitels verdeeld bij het wereldkampioenschap veldrijden. Dit jaar vindt het WK plaats in het Luxemburgse Bieles. Nederland heeft in verschillende categorieën kans op de wereldtitel.

Het parcours is gelegen in een park en is 3,2 km lang. Een deel van het parcours is vlak maar bevat wel kunstmatige hindernissen zoals balken en een grote brug. Aan de randen van het parcours zijn natuurlijke hoogteverschillen die technische vaardigheden vereisen. Momenteel ligt er een laagje sneeuw op het parcours en vriest het flink, echter volgens de weersverwachtingen zal komend weekend de temperatuur enkele graden boven nul zijn met als gevolg dat de sneeuw verandert in modder.

Weer een hoop werk af pic.twitter.com/eCAlEbI97i — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) 24 januari 2017

Op zaterdagochtend begint het WK met de wedstrijd voor de junioren mannen. In deze categorie is de Brit Thomas Pidcock de grote favoriet. Tegenstand voor de Europees kampioen komt onder andere van de Nederlander Thymen Arensman en de Belgen Jelle Camps en Toon Vandebosch.

Selectie Nederland: Thymen Arensman, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Bart Hazekamp en Bart Artz.

Bij de beloften vrouwen ofwel vrouwen onder 23 jaar maakt Annemarie Worst kans op de titel. Andere favorieten zijn de Amerikaanse Ellen Noble, Britse Evie Richards en Belgische Laura Verdonschot.

Selectie Nederland: Manon Bakker, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alverado, Inge van der Heijden en Lindy van Anrooij.

's Middags om 15.00 uur is de wedstrijd voor de elite vrouwen. Grote favoriet is zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos. Ook de andere Nederlandse vrouwen maken kans op een podiumplaats. Concurrentie uit het buitenland komt van de Italiaanse Eva Lechner, Belgische Sanne Cant en Tsjechische Katerina Nash. Vanwege een blessure opgelopen tijdens een valpartij afgelopen zondag kan Thalita de Jong haar titel niet verdedigen.

Selectie Nederland: Sophie de Boer, Maud Kaptheijns, Marianne Vos en Lucinda Brand.

De volgende dag staat 's ochtends de wedstrijd voor de beloften mannen op het programma. In deze categorie zijn er diverse kanshebbers op de zege waaronder onze landgenoot Joris Nieuwenhuis, maar ook de Belgen Quinten Hermans en Eli Iserbyt. Laatstgenoemde is de regerend Europees kampioen.

Selectie Nederland: Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters, Maik van der Heijden, Gosse van der Meer, Jens Dekker en Kelvin Bakx.

Bij de elite mannen is het David tegen Goliath oftewel Nederland tegen België, al moet gezegd worden dat als Mathieu van der Poel en Wout van Aert beide in orde zijn het Goliath tegen Goliath wordt. Of beide in orde zijn is echter de vraag. Van der Poel had afgelopen zondag een slechte generale bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide en de Belg heeft een week niet kunnen trainen vanwege een ontsteking in de knie. De Belgen hebben diverse renners die podium kunnen rijden. Bij de niet-Belgen zijn Lars van der Haar en de Fransman Clément Venturini kanshebbers voor het podium.

Selectie Nederland: Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corne van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie en Lars Boom.

Tijdschema

Zaterdag 28 januari

11.00 uur – Junioren mannen (*)

13.00 uur – Beloften vrouwen (**)

15.00 uur – Elite vrouwen (***)

Zondag 29 januari

11.00 uur – Beloften mannen (**)

15.00 uur – Elite mannen (***)

* Live te zien op Sporza (Een)

** Live te zien op Sporza (Canvas)

*** Live te zien op NPO1, www.npo.nl en Sporza (Een)