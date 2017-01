'Strijdbare Ecclestone bezig met nieuwe competitie'

De ontslagen Formule 1-baas Bernie Ecclestone lijkt geenszins van plan om op 86-jarige leeftijd eindelijk maar eens met pensioen te gaan. De nieuwe eigenaren van de F1, Liberty Media, zetten de Brit deze week af als CEO, maar hij lijkt er daar niet bij te gaan laten.

Volgens journalist Peter Windsor is Ecclestone al druk bezig met een nieuw project en niet zomaar iets: hij zou een volledig nieuwe raceklasse op willen zetten, mogelijk als concurrent voor de Formule 1. Windsor's collega Andrew Benson zegt eenzelfde geluid gehoord te hebben en heeft zelfs al een jaartal opgevangen: in 2019 zou de klasse van de hoogbejaarde Brit moeten debuteren.

The response today when an F1 luminary was asked privately how Mr E was doing: "He's setting-up a breakaway series". Don't laugh.

Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo