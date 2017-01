Square Enix en Marvel gaan samenwerken aan meerdere games Nathan (Noppie2000) 26-01-2017 16:06 print

Een verrassende samenwerking is bekendgemaakt. Square Enix en haar studio's gaan samenwerken aan meerdere games in het Marvel-universum. Dit heeft Square Enix zojuist bekendgemaakt via haar social media.

Square Enix en Marvel gaan aan meerdere games werken, waarvan 'The Avengers Project' de eerste is. De hashtag #Reassemble en een teaser trailer moeten ons warm maken voor wat gaat komen. In de teaser zien we bovendien welke studio's betrokken zullen zijn: Eidos Montreal en Crystal Dynamics.

We gaan nog wel flinke tijd moeten wachten op meer informatie. In de beschrijving van de teaser valt te lezen dat we pas in 2018 meer informatie krijgen. Het klinkt in ieder geval als een toffe samenwerking.