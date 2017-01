Brawn wil simpeler regels en meer show Peterselieman 26-01-2017 11:34 print

Ross Brawn wil dat in de Formule 1 minder technische regels gaan gelden. Ook moeten volgens de Brit de verschillen tussen teams kleiner worden en ook de show moet verbeterd worden, zo meldde hij aan BBC Radio 5 Live.

Brawn is door de nieuwe Formule 1-eigenaar Liberty Media aangesteld om de technische en sportieve zaken voor de sport te regelen. Hij moet met een langetermijnvisie komen, waarbij voorop staat dat de fans het spelletje kunnen volgen en waarbij het een fraaie show met kleine verschillen oplevert.

Dat begint met het simpeler maken van allerlei regels. "Dat moet absoluut één van de speerpunten zijn. Ik heb de Formule 1 de laatste jaren als toeschouwer gevolgd en er waren moment waarop zelfs ik niet snapte wat er gebeurde."

"We moeten de show gewoon beter maken. De fans willen de coureurs zien racen, maar de laatste jaren hebben we dat niet veel gezien. Er zijn natuurlijk ook verschillende soorten fans, wat de situatie compliceert. Maar we moeten daar gewoon een balans in zien te vinden."

Een van de manieren om de sport te verbeteren is dat het voor de underdog mogelijk moet zijn om te verrassen. "We kennen allemaal het voorbeeld van Leicester City, dat vorig jaar de Premier League won. Het zou ideaal zijn als zoiets ook in de Formule 1 mogelijk is, dat een team dat goed werkt met een goede coureur en een goed jaar doormaakt, echt mee kan doen om de prijzen. Momenteel is dat niet het geval."

Om dit te bereiken moeten geld en technologie meer naar de achtergrond verdwijnen. Een manier om dit te bereiken zou de budgetlimiet kunnen zijn omdat deze uitnodigt om creatief te zijn met de middelen. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de show niet kunstmatig wordt. Een ding als DRS hoort volgens Brawn in ieder geval niet in een goed spektakel thuis. "We moeten met dingen komen die het racen puur houden."