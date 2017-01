Eindelijk weer 'Sister Act' in Grand Slam-finale

Na Serena Williams heeft ook haar zus Venus Williams zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Amerikaanse tenniszusjes zullen zo voor het eerst sinds Wimbledon 2009 weer eens de klassieke 'Sister Act' spelen in een Grand Slam-finale.

Williams, zeventiende op de wereldranglijst, rekende donderdag af met landgenote Coco Vandeweghe, die het beste toernooi van haar leven kende. De mondiale nummer 35 begon ook tegen Williams weer erg sterk en dat leverde haar via de tiebreak de winst in de eerste set op. In het tweede bedrijf kwam Williams door twee breaks op voorsprong en nadat ze met pijn en moeite twee opslaggames hield was de stand weer gelijk. In set drie brak ze Vandeweghe al in game één en op 5-3 kreeg ze daar nog eens een kans voor. Er was wat moeite voor nodig, maar na vier matchpoints was het raak: 6-7 (3), 6-2, 6-3.

Het zal de negende keer worden dat Serena en Venus in het enkelspeltoernooi van een Grand Slam tegenover elkaar staan in de finale. Venus won de US Open van 2001 en Wimbledon 2008, Serena was de beste op de Australian Open van 2003, Roland Garros 2002, Wimbledon 2002, 2003 en 2009 en de US Open van 2002.