Hongarije krijgt Formule 1-test

De Formule 1 heeft het testschema voor het seizoen 2017 definitief gemaakt en opvallend hieraan is dat Hongarije twee testdagen toegewezen heeft gekregen. De baan vervangt hierbij Silverstone dat de afgelopen jaren gastheer van een test was.

De coureurs trappen deze winter af met twee testsessies in Barcelona (27 februari-2 maart en 7-10 maart). Tijdens een van die testdagen kunnen de natweerbanden getest worden.

Gedurende het seizoen zijn er drie testmomenten ingepland, op dinsdagen en woensdagen na een race. De eerste vindt plaats op 18 en 19 april na de Grand Prix van Bahrein. Hongarije zal volgen op 1 en 2 augustus, terwijl op 28 en 29 november, na de Grand Prix van Abu Dhabi het seizoen afgesloten zal worden.

De testen zijn wel aan regels gebonden, want op het totaal van vier testdagen in Bahrein en Hongarije zal een team op twee van die dagen een coureur in moeten zetten met minder dan drie gereden F1-races. De test in Abu Dhabi wordt gebruikt om banden voor 2018 te testen. Pirelli kan dan voor 1 december de compounds voor volgend jaar bepalen, terwijl de constructie van het rubber al voor 1 september duidelijk moet zijn.

Daarnaast krijgt Pirelli, net als in 2016, 25 testdagen voor de banden. Inmiddels hebben al acht teams toegezegd hiervoor een auto beschikbaar te willen stellen.