FIA wil coureurs minder vaak straffen

Peterselieman 26-01-2017 00:44

De Formule 1-coureurs kunnen opgelucht ademhalen, want autosportfederatie FIA wil minder straffen uit gaan delen, zo blijkt uit het nieuwe sportief reglement. Hierdoor wordt gehoopt dat rijders vaker inhaalacties in gaan zetten en dat er fraaie duels uitgevochten gaan worden, waarbij tikjes toegestaan zijn.

Afgelopen seizoen was er veel kritiek op de stewards die te snel straffen uit zouden delen. De FIA lijkt zich hier iets van aangetrokken te hebben, zo valt op te maken uit de regels. "Tenzij er bij de stewards geen twijfel over bestaat dat een coureur geheel of bijna geheel verantwoordelijk was voor een botsing, leggen zij geen straf op."

Mocht er een coureur uitvallen die een straf opgelegd heeft gekregen dan moet deze vanaf dit jaar de straf bij de volgende race alsnog in gaan lossen. Bijvoorbeeld niet uitgevoerde drive throughs kunnen omgezet worden in een gridstraf.